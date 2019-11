30 aastat Berliini müüri langemisest. Mis juhtus Ida-Saksamaa majandusega?

Romet Kreek reporter RUS

Ida-Saksa raha Foto: Scanpix/ akg-images

30 aastat on pikk aeg. Kuigi Lääne-Saksamaa on kulutanud enneolematuid summasid Ida-Saksamaa ülesehituseks, on idasakslaste produktiivsus ikka madalam ja palk on Lääne-Saksama kolleegidest jätkuvalt viiendiku võrra väiksem, kirjutas DW.