300 miljoni euro küsimus, mis venib ja venib ning kus kohtuvaidlustest pole pääsu

Praegu on pall just Eleringi väravas, kuna pärast Tootsi maa-ala avalikku enampakkumist ja ostu vormistamist pöördus Eesti Energia selle aasta juunikuus võrguettevõtte poole küsimusega, kas neil on õigust saada vana skeemi järgi Tootsi tuulepargi pealt ka taastuvenergiatoetust. Teadupärast on taastuvenergiatoetuste jagamine ka üks Eleringi ülesannetest.

Seegi on üks küsimus, mis on Eesti Energia konkurentides viimastel aastatel palju pahameelt tekitanud. Mitmed taastuvenergiaturu osalised ütlesid vahetult enne riikliku enampakkumise toimumist, et sellepärast ei ole nende jaoks oksjonil osalemine rahaliselt mõttekas, kuna riigifirma on selles eelisseisus.

Sellega viitasid nad peaasjalikult võimalusele, et tänu kahele augule, mis Eesti Energia on Tootsi suursoosse rajanud, võiks ettevõttel tekkida võimalus nimetada end olemasolevaks energiatootjaks ning tagada Tootsi tuulepargiga vana skeemi järgi 12 aastaks maksimaalne taastuvenergiatoetus, mille maht võib jääda hinnanguliselt 20-25 miljoni euro vahele aastas ehk küündida kokku 240-300 miljonini. Kinni maksaks selle loomulikult energiatarbija.