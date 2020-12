45 aastat tagasi asutas ta koos Steve Jobsiga Apple’i. Nüüd rajab uut ettevõtet

Sel korral on Wozniak, keda on nimetatud ka ajuks Apple’i edu taga, otsustanud käivitada rohetehnoloogia ja plokiahela vallas tegutseva ettevõtte nimega Efforce, vahendab CNBC. Aasta tagasi asutatud ettevõte, mis on seni hoidnud madalat profiili, tahab luua kauplemiskeskkonna, mis võimaldaks nii äri- kui tööstushoonete omanikel leida rahastust roheprojektidele.

Efforce’i enda selgituste kohaselt annab ettevõte investoritele võimaluse osaleda energiatõhususe projektides ostes küberraha tokenite abil hoonete tulevast energiasäästu, samal ajal, kui hoonete omanikud ise ei pea nendesse roheinvesteeringutesse üldse panustama. See kõik tehakse võimalikuks plokiahela tehnoloogia abil.

Wozniaki sõnul on üleilmselt nii energiatarbimine kui CO2 heidete hulk eksponentsiaalselt kasvanud, see on kaasa toonud nii kliimamuutused kui ka teised ekstreemsed keskkonnatagajärjed.

„Me saame parandada oma energiajalajälge ja vähendada energiatarbimist ilma, et peaks oma seniseid harjumusi muutma. Me saame aidata keskkonna päästmisele kaasa läbi energiatõhususe parandamise,” põhjendas ta.

Wozniak lõi Efforce’i eesmärgiga rajada esimene detsentraliseeritud platvorm, mis võimaldaks igaühel osaleda ja lõigata rahalist kasu üleilmsetest energiatõhususe projektidest ja aidata seeläbi kaasa ka tõelist mõju omavale keskkonnamuutusele.

Ettevõtte loodud krüptoraha, mis kannab nime WOZX, toodi avalikkuse ette 3. detsembril HBTC kauplemiskeskkonnas ja sellega on võimalik kauplema hakata järgmisel nädalal Bithumb Global keskkonnas.

„Praegusel väga keerulisel ajal on paljud väikeettevõtted hädas. Nad ei saa endale lubada ei investeeringuid LED-lampidesse, tootmise automatiseerimisse ega ka soojustada hooneid, et vähendada soojuskadusid – kõik see võib aga aidata neil tulevikus säästa raha,” märkis Efforce’i teine kaasasutaja Jacopo Visetti reedel saadetud pressiteates.

„Efforce võimaldab ettevõtetel turvaliselt registreerida oma energiatõhususe projekt veebis ja tagada sellele rahastus erinevat liiki investorite abil üle kogu maailma. Ettevõtetel on siis võimalik suunata oma käibevahendid pigem teistesse kriitilistesse projektidesse, mis on seotud kas inimeste palkamise või taristu parendustega,” lisas Visetti.