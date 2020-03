46-TUNNINE PÄÄSTEREIS | Tallinki esimesel Saksamaa kaubareisil olid Hispaaniasse suunduvad autojuhid, koju tõttavad lätlased ja Eestisse tulev kaup

„Mina võtan seda asja külma närviga,” räägib Harjumaalt Kumnast pärit Gunnar Jaanovits (34), kes oli üks Tallinki Stari esimese Saksamaa sõidu reisijaid. Hooajati kaugsõiduautojuhina töötava Jaanovitsi eesmärk on viia Hispaaniasse turvast ja tuua tagasiteel Eestise värskeid puu- ja juurvilju.

Seda, et tavaliselt Tallinna ja Helsingi vahet sõitev laev suunatakse Eesti kaubavahetuse tagamiseks Saksamaale, kuulis ta möödunud nädala keskel riigikogu infotunnist. Jaanovits andis sellest kohe oma ülemusele teada, kuna eelmise nädala keskpaigaks ei olnud olukord Saksa-Poola piiril paranenud ja oli oht, et autod sealt enam läbi ei pääse. „Siis ta hakkas uurima ja ütles, et lähed Stari peale,” lisab kaugsõiduautojuht.