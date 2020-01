5 kohta, kust leida sobivam konverentsiruum meeskonnaürituseks

Otsite seminariks või muuks meeskonnaürituseks paika, kus oleks ka mugavad hotellitoad ja maitsev toit? Siin on viis kohta, mis on arvestanud ka nõudliku maitsega.

Centennial Hotell Tallinn: mis on 3 põhielementi edukaks meeskonnaürituseks või seminariks?

Visioon, Motivatsioon ja Inspiratsioon – just selliseid nimetusi kannavadki Centennial Hotell Tallinna kolm konverentsiruumi. Kui sa pole veel seda erilist kohta leidnud, mis sinu meeskonnaüritustel kõik need kolm elementi sütitaks, siis ootab Sind külla Centennial Hotell Tallinn.

Centennial Hotell Tallinn on 4 tärni ärihotell Tallinna kesklinnas, 10 minuti jalutuskäigu kaugusel vanalinnast. Hotelli alumisel korrusel asub hubane ja kaasaegne konverentsikeskus kolme erineva seminariruumi ja lounge-alaga. Selleks, et koosviibimine kulgeks viperusteta, on sulle abiks hotelli professionaalne tiim, kes sind hea meelega toetab igal sammul. Konverentsiruumid mahutavad kuni 100 inimest, seega saab korraldada koosviibimisi nii suurematele kui ka väiksematele gruppidele.

Pidulikeks ürituseks ja koosviibimisteks on ideaalseks valikuks põhjamaiselt karge interjööriga Restoran „100“. Ürituse teeb meeldejäävaks suurepärane teenindus ning restorani kokkade loodud toidulaud. Lisaks on kõik kohvi- ja lõunapausid valmistatud just Restorani „100“ kokkade poolt.

Selleks, et saada parem ülevaade konverentsialast, suundu vaatama VIRTUAALTUURI,

kus on Sul võimalus läbi „jalutada“ kõik ruumid.

Centennial Hotell Tallinn ootab sind korraldama enda järgmist üritust või seminari!

Küsi pakkumist ja broneeri: events.cht@uhotelsgroup.com,

Facebook

Pirita Marina Hotel & SPA: inspireeriva vaatega seminarid ja konverentsid Pirital mere ääres



Pirita Marina Hotel & SPA seminarisaarestikku kuulub 6 erineva suurusega saali, mis on nime saanud Eesti rikkaliku saarestiku järgi – Aegna, Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Prangli, Vilsandi.

Meie katamaraani kujulises hotellis on aga ka suuremate ürituste korraldamiseks lisaks erinevaid saale, mis mahutavad 250+ inimest. Hotelli eriline planeering võimaldab läbi viia ka praktilisi, näiteks spordiga seotud, koolitusi ja töötubasid, kuna hotelli linnapoolses tiivas asub meie spordikeskus. Samuti pakume kosmeetika- või meditsiiniteenuste töötubadeks erinevaid ruume hotelli ilu-ja heaolukeskuses.

Lisaks seminaridele on meie juures võimalik korraldada põnevaid ühisüritusi. Meil on kanuu- ja süstarent, rattalaenutus, sulgpallisaal, ujula-ja saunakeskus, suur maadlus-ja võitluskunstide saal, jahirent ning lisaks palju muud põnevat. Erilahendusena pakume võimalust lõõgastuda tervistavas soolakambris või koguni teha seal meeskonnaga väike ajurünnak, sest soolakambri seanss mõjub ergutavalt nii kehale kui ka meelele.

Pikemate ürituste ja koolituste raames pakume juurde ka toitlustus-, majutus- ning lõõgastuspakette.

Seminaride ja ürituste tarbeks on meil vajalikud materjalid ning kaasaegne tehnika.

Parkimine hotelli ees parklas on kliendile tasuta.

Meie hotellis on väga oodatud ka teie perelemmikud, seega seminarile sõites võite oma lemmiku probleemideta kaasa võtta!

Küsi lisa ja broneeri: reservations@piritamarina.ee

www.piritamarinahotel.ee

Facebook

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel: suurim hotell Tallinnas

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn on 465 toaga suurim hotell Tallinnas. Soodne asukoht Toompea ja Shnelli pargi kõrval tagab selle, et siia on mugav tulla nii jalgsi kui ühiskondliku transpordiga. Konverentsikülalistele soodushind hotelli 132-kohalises väliparklas ja garaažis.

Hotellis on 12 konverentsiruumi, millest suurim mahutab teatristiilis kuni 380 inimest. Hotelli ülemistel korrustel asuvad valgusküllased saalid vaatega vanalinnale, mis sobivad suurepäraselt erinevateks koosviibimisteks. Nõupidamisteruumides on tasuta kiire wifi ja videoprojektor, ekraan, pabertahvel ja markerid ning märkmepaberid ja pliiatsid. Pakume erinevaid menüüsid alates kohvipausidest kuni banketimenüüdeni, tunneme uhkust oma majas valmivate pirukate ja kookide üle.

Liitudes Radisson Rewards for Business programmiga saab kasutada erinevaid soodustusi üle kogu maailma. Panustame teie vastutustundlikku äritegevusse - Radisson Hotel Group on esimene hotelligrupp, mis tasaarvestab iga ürituse süsinikujalajälje koostöös First Climate'iga, mis on üks suurimaid süsiniku kompenseerimise organisatsioone kogu maailmas.

Meie professionaalne tiim on teile igal sammul toeks - kuulates teie vajadusi, mõistes teie muresid ning pakkudes meeldejäävaid kogemusi.

Vaata lähemalt SIIT!

Lisainfo ja tellimused tel. 667 7165 või conference.meriton.tallinn@parkinn.com

Facebook

Strand SPA & Konverentsihotell: 8 erineva suurusega konverentsisaali

Vaade Pärnu lahele hotelli 5. korruse aknast on vaheldusrikas, iga minut uus ja huvitav. Meri näitab ennast erinevates toonides ja tujudes, kord on vahused laineharjad ennast turri ajanud ja seejärel peegelsinine pind päikesekiiri murdmas. Just selline pilt avaneb Strand SPA & Konverentsihotelli multifunktsionaalsest saalist nimega Lahe. Saal erineb traditsioonilisest konverentsisaalist oma ebatraditsioonilise pehme mööbli ja kuju poolest, sobib koolitusteks, seminarideks ja pidudeks. Kuna meil on vaid üks selline lahe saal, soovitame ruumi broneeringu peale aegsasti mõelda.

Oleme ainulaadne hotell Eestis, kus ühe katuse all on võimalik läbi viia konverentse 500-kohalises konverentsisaalis. Hotellis on 187 kahekohalist tuba, restoran, spaa, ilukeskus ja siseminigolf.

Meie konveretsiruumides on olemas kõik vajalik erinevate sündmuste läbiviimiseks, sealhulgas sünkroontõlke ruumid. Paljud külastajad peavad meie konverentsisaalide eeliseks päevavalguse olemasolu päevasel ajal. Kokku on Strandis 8 erineva suurusega konverentsisaali.

Meie hotelli kokad on lahkelt valmis vastu tulema erimenüüde koostamisel, kuid on välja töötanud ka omalt poolt kohvipauside ja rühmamenüüde erinevad variandid. Suureks plussiks on paindlikkus menüü koostamisel ja külastajate soovidega arvestamine.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda meiliaadressil conference@strand, events@strand või telefonil 447 5370.

www.strand.ee

Facebook

ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskus: võimalusi on igale maitsele

ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskus on meeldiv ja töine keskond, kus korraldada oma ettevõtte või organisatsiooni tööalaseid kohtumisi või koolitusi.

Meie kuuest ruumist suurim mahutab kuni 300 inimest, kokku mahutame kuni 464 külalist.

Siin on olemas kõik kaasaegsed tehnilised lahendused, muuhulgas ülikiire WiFi ja sünkroontõlke võimalus, leiame alati sobiva lahenduse mistahes sündmuse edukaks läbiviimiseks.

Oleme veendunud, et töö ei pea olema alati väsitav ja tüütu, kindlasti mitte. Pika koosolekute päeva lõpetuseks sobib hästi tõeliselt lõõgastav puhkus.

Võimalusi on igale maitsele - SPA & SAUNA keskuses saunatades ja veemõnusid nautides või proovides mõnda hoolitsust meie pikast spaahoolitsuste menüüst Mõnusaks vahelduseks osutub kindlasti joogatund ACTIVESPAS. Restoranis NOOT pakutav ehe ja eestimaine toit ei jäta külmaks kedagi.

Hea võimalus rutiini murda, on korraldada meie Spa ja saunakeskuses ehe basseinipidu.

Basseini keskele või kõrvale püstitatud laval saab plaate keerutada DJ või üles astuda suisa terve ansambel. Meeleolu ja efektide loomimseks on meil kaasaegne heli- ja valgustehnika. Vastavalt seltskonna maitsele serveerime eri-joogimenüüd otse basseini.

Väiksematele seltskondadele soovitame privaatsauna KADAKA klubi.

Paku oma meeskonnale midagi tõeliselt erilist – killuke eksootikat põhjamaises Pärnus!

Küsi pakkumist:

e-post: events@spaestonia.ee, tel 440 1018

või saatke meile seminari-, konverentsi- või muu sündmuse päring.

ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskus - A.H. Tammsaare pst 6, Pärnu, Eesti

Facebook