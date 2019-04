50 kilomeetri jagu autoromusid jõudis mullu Kuusakoski kätte

10 000 vana autoromu moodustab umbes 40% mullu Eestis müüdud uutest sõiduautodest. Rivvi pargituna ulatuksid need 50 kilomeetri kaugusele ning eelmisel aastal vastuvõetud autoakudega saaks peaaegu katta täismõõtmetes jalgpalliväljaku. Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul suunatakse kõik ettevõttes vastuvõetud romud metalliveskisse, kus on toorainena uue elu saanud juba veerand miljonit vana autot.

“1996. aastal tööle hakanud metalliveski on ainus omalaadne Eestis, mis suudab romusõidukeid taaskasutatavaks tooraineks töödelda kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnanõuetega, suunates 95% autovraki massist taaskasutusse,” lausus Suits. Ta lisas, et oma tegevusaja jooksul on metalliveski purustanud 2 miljonit tonni vanametalli, mis pärast ümbersulatamist on võetud metallitööstuses väärtusliku toorainena taaskasutusse.

Kuusakoskis asuv Eesti ainus metalliveski suudab ühes tunnis purustada 30-40 romusõidukit. Romudest väljavõetud õlid ja muud vedelikud antakse üle ohtlike jäätmete käitlejatele. Akud, rehvid ja klaasid eraldatakse, must ja värviline metall sorteeritakse pärast purustamist automaatselt ning suunatakse liigiti taaskasutusse. Kergetest materjalidest nagu armatuurlauad, istmed ja polstrid toodetakse jäätmekütust.

Kuldar Suitsu hinnangul on kevad just õige aeg, et kodu ümbruses ringi vaadata ning vanadest romudest ja muust kasutust metallikolast vabaneda. “Et roostetav vanaraud looduses silma ei riivaks, oleme koostöös Eesti suurima ehitus- ja aiakaupluste ketiga Bauhof alustanud kampaaniat kodude, talude ja suvilate ümbruste korrastamiseks juba enne traditsioonilist Teeme Ära talgupäeva,” rääkis ta.