68% eestlastest toetab teise samba vabatahtlikuks muutmist

Augustis leppisid koalitsioonierakonnad kokku pensionireformis, mille raames muutub teises pensionisambas osalemine vabatahtlikuks ning juba liitunud/liidetud inimestel on võimalik sealt raha välja võtta.

Pensionikogujailt uuriti nii üldisi hoiakuid pensionireformi suhtes kui ka seda, mida nad plaanivad teha siis, kui sambast on võimalik raha välja võtta.

Pensionireformi osas üldise suhtumise teadasaamiseks küsiti inimestelt "Kas Teie toetate pensionireformi, mille jõustumisel muutub teine pensionisammas vabatahtlikuks?". 68% küsitletuist ütles "Jah" või "Pigem jah", 21% "Pigem ei" või "Ei" ning 11% "Ei oska öelda".

Seejuures on pensionireformi toetajad ülekaalus praktiliselt kõigis sotsiaal-demograafilistes gruppides. Samuti on reformi pooldajad ülekaalus peaaegu kõikide erakondade toetajate seas, vaid Reformierakonna toetajate seas on pooldajaid ja vastaseid täpselt sama palju (46%).

Lisaks sooviti küsitluses teada saada, kui paljud olid teise sambaga liitudes teadlikud sellest, et kogumispensioniga liitunud isiku riikliku pensioni kindlustusosak muutub väiksemaks. Ehk siis praegu pensionifondi makstavat 4% sotsiaalmaksust ei maksta teise sambaga liitunutele hiljem välja riikliku pensionina.

Antud info on kirjas pensionikeskuse veebilehel ning sellest tulenevalt küsiti inimestelt: "Kas Teie teadsite teise pensionisambaga liitudes, et riigi poolt sotsiaalmaksust sinna iga kuu lisatav 4% arvestatakse hiljem maha Teie esimese samba pensionist?".

15% ütles "Jah, teadsin", 81% "Ei teadnud" ning 3% "Ei oska öelda". Seega pole valdav osa inimestest kogumispensioniga liitudes olnud väga hästi informeeritud sellest, kuidas teine sammas mõjutab tulevikus nende pensioni.