700 000 eurot: Kristjan Rahu rajas saarlaste toetusfondi

Ettevõtja Kristjan Rahu asutas mittetulundusühingu Vöimalus, mis annab kalendriaasta jooksul välja 100 000 euro ulatuses toetusi. Heategevusliku algatuse juriidiline vorm on mittetulundusühing ja selle planeeritavaks eluajaks on kavandatud vähemalt seitse aastat.

See on periood, mil Rahu tagab isiklikult fondi rahastuse. Uute annetajate lisandumisel kasvab ka toetuste maht. 100 000 aastas ei ole kindlasti rahastuse lagi.

Rahu sõnul on mõte Saaremaaga seotud fondi loomisest ammune. “Olen ka varem Saaremaalt pärit algatusi jõudumööda toetanud, kuid nüüdseks tundus aeg olevat küps, et muuta see tegevus süsteemsemaks ja eesmärgipärasemaks,” kõneles ta.

Fondi fookus on tema sõnul Saaremaaga seotud kultuuri- ja sotsiaalprojektide kaasfinantseerimine. Selle eelduseks on aktiivsete inimeste olemasolu, kes on ise valmis panustama ja kel on ette näidata ka selge plaan, kuidas ühisest asjast võiks Saaremaale tulu tõusta.

Allikas: Saarte Hääl.