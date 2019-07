737 Maxi lennukeeld läheb Boeingule maksma ligi viis miljardit dollarit

Boeing teatas oma avalduses, et hetke parim hinnang on, et probleemne lennuk naaseb kasutusse selle aasta viimase kolme kuu jooksul, vahendab BBC News.

737 Maxi õnnetustes eelmise aasta oktoobris Indoneesias ja selle aasta märtsis Etioopias hukkus kokku 346 inimest.

Boeing seisab silmitsi ühe suurema kriisiga oma ajaloos.

Õnnetuste uurijad on keskendunud lennuki juhtimissüsteemile ja Boeing on teinud järelevalveorganitega koostööd tarkvara uuendamiseks.

Boeing on pidanud tootmist kokku tõmbama 52 lennukilt kuus 42 lennukile kuus, sest lennufirmad hoiduvad praegu ostudest.

Suurem osa 4,9 miljardist dollarist kasutatakse Boeingu klientidele hüvitiste maksmiseks häirete eest sõiduplaanides ja hilinemiste eest lennukite üleandmisel.

USA transpordiminister Elaine L. Chao ei olnud aga eile kindel, et 737 Max saab veel sel aastal uuesti lennuloa.

Chao sõnul on USA Föderaalse Lennundusadministratsiooni (FAA) jaoks olulisem põhjalik protsess kui ettekirjutatud ajakava. FAA tühistab Chao sõnul lennukeelu siis, kui see tunnistatakse ohutuks.