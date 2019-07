8 toodet, mis olid tuntud firmade jaoks täielikud ebaõnnestumised

1989 - suitsuta sigaretid

1980ndatel, kui tubakavastane kampaania kogus hoogu, tõi tubakafirma RJ Reynolds turule suitsuta sigaretid. Inimesed neid aga ei ostnud ja nelja kuuga kadusid uudsed sigaretid müügilt.

1993 - Apple'i Newton

Apple'i pihuarvutit Newton peetakse näiteks ettevõtte halbadest päevadest. Arvuti maksis 700 dollarit ja see oli kirjutatud tähtede äratundmises nii halb, et isegi „Simpsonid" viskasid selle üle nalja. Aastaid hiljem pööras Apple aga tahvelarvutite turu pea peale kui tuli välja iPadiga.

1999 - Cosmopolitani jogurt

Cosmopolitan tegi 1999. aastal huvitava otsuse ja tuli välja oma jogurtiga. Cosmo lugejatele piisas aga ainult ajakirja lugemisest ning toode ebaõnnestus.

2006 - Microsofti Zune

Zune loodi Apple'i iPodiga konkureerimiseks, kuid see ei õnnestunud.

Microsoft'i meelelahutus- ja mobiiliäri toonane juht Robbie Bach on öelnud, et Zune polnud halb toode, aga see ajas taga iPodi ja seepärast oli huvi selle vastu leige.

2007 - Joost

Joosti eesmärk oli pakkuda televisiooni läbi interneti. Põhiliseks interneti-TV platvormiks tõusis aga Hulu ja Joost unustati kiirelt.

Joosti astutajateks olid Skype'i loojad Niklas Zennström ja Janus Friis ning kaasa lõid ka Skype'i arendamisega seotud olnud eestlased.

2011 - HP Touchpad

HP loobus tahvelarvutist Touchpad vaid 1,5 kuud pärast selle müüki tulemist. 270 000 Touchpad'ist müüdi alguses ära ainult 25 000.

2014 - Amazoni Fire Phone

Amazoni nutitelefon Fire Phone tuli turule 2014. aastal, kuid nende tootmine lõpetati 13 kuud hiljem, kuna müüginumbrid olid alla ootuste.