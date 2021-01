8000 inimest puudu. Üht suurt Eesti majanduse pidurit ei eemalda miski

Viimasel ajal on Eesti majanduskasvu mõjutanud paljuski info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektor. Ent eriala haridusega spetsialistidest on karjuv puudus ja seda tühimikku ei suuda Eesti koolid ega ümberõppeprogrammid ei lühemas ega ka pikemas perspektiivis täita. Sel aastal koostab kutsekoda OSKA suure IKT valdkonna prognoosi, kuid juba on teada, et puudu on tuhandeid tarkpäid.

TransferWise’i Euroopa personaliosakonna juhi Jana Padabedi sõnul areneb TransferWise nii kiiresti, et järgmisel aastal luuakse üle maailma 750 uut töökohta. Need lisanduvad 2200 olemasolevale töötajale. Eestisse kavatsetakse värvata 165 uut inimest.