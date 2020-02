89-aastane miljardär vahetas lõpuks nuputelefoni iPhone’i vastu

„Mu klapiga telefon on nüüd lõplikult läinud,“ tunnistas Buffett.

Varem 20-dollarilise Samsung SCH-U320 fänn Buffett kasutab nüüd Apple viimast iPhone 11.

Buffett on olnud pikaaegne klapitelefoni kasutaja, seda vaatamata sellele, et tema firma Berkshire Hathaway on Apple’i suuruselt kolmas aktsionär.

Nüüd kinnitabki Buffett, et on vanast telefonist lõplikult loobunud, tunnistades siiski, et kasutab uut nutitelefoni peamiselt vaid helistamiseks.