90ndate algusest tegutsenud autoremondiäri sulgeb uksed: töötajatele on antud ministri õigused ja puutumatus ning mõistliku palga eest nõus töötama pole!

Kõige olulisem põhjus äri sulgemiseks on Palmi sõnul töötajate suhtumine. "Me oleme kaasomanikuga proovinud kõikvõimalikke lahendusi. Kui aga töölised tahavad töötegemise asemel tegeleda isiklike asjadega ning nõuavad sellise tegevuse eest Soome palka, siis ei aita siin ei ussi ega püssirohi. Tööjõu turg on ära solgitud ja töölistele on antud seadusega ministri õigused ning puutumatus. Spetsialist pole aga nõus töötama ettevõttele jõu ja mõistuspärase kulubaasiga palga eest.