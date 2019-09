Aab kavatseb veelgi rohkem riigitöökohtasid pealinnast mujale viia

„Eelkõige on fookuses riigitöökohtade pealinnast väljaviimine ning riigimajade projekt. Neil on kahtlemata suur positiivne regionaalne mõju, sest nii suureneb riigi kohalolek maakondades,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Valitsus kiitis augusti alguses heaks riigireformi esialgse tegevuskava aastateks 2019-2023 ning toetas sealhulgas ka üle-eestilist regioonidesse värbamise põhimõtte juurutamist avalikus sektoris. Sellega soovitakse soodustada avalikus sektoris asukohast sõltumatut ja pealinnavälist värbamist seal, kus tööülesanded ja töökoha profiil seda võimaldavad.

Riigimajade rajamise eesmärk on sarnaste teenuste pakkumine ühest asukohast, riigiteenistujate suurem koostöö asutuste üleselt ning kaugtöökeskkonna loomine. Riigimajad luuakse kõigis maakonnakeskustes peale Tallinna ja Tartu.

Riigireformi esialgse tegevuskava viis olulisemat suunda on tegevuspõhisele eelarvele üleminek, riigiasutuste valdkondlikud ümberkorraldused, tugitegevuste konsolideerimine, bürokraatia vähendamine ja regionaalpoliitika.

Lisaks tutvustab minister Aab linnade ja valdade liidu volikogu liikmetele haldusreformi tulemusi ning osalt just reformist tõuke saanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) revisjoni plaani. „Pärast linnade ja valdade liiduga kohtumist ongi meil veel samal päeval toimumas ka KOKSi revisjoni ekperdikomisjon, kus arutame üheskoos valdkonna spetsialistidega, millise aja- ning tegevusplaaniga me omavalitsuste seadusandluse üle vaatamisega edasi lähme. Minu selge soov on anda pärast haldusreformi võimekamaks muutunud linnadele ja valdadele suuremat otsustusõigust ja vastutust.“