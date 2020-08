Aas: kõik lennupiirangud sügiseks ei kao

Valitsus otsustas teisipäevasel istungil asendada niinimetatud punastest riikidest saabumisel kahenädalase eneseisolatsiooni nõude koroonatestiga. Pärast esimese testi tegemist tuleb nädala pärast teha uus test, kuid kahe testi vahel saab käia tööl, vältides ülemääraseid kontakte. Uued nõuded hakkavad kehtima 1. septembrist.

Varasemalt lähtus ministeerium sihtriikide lubamisel ja keelamisel teiste riikide haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Uute lennupiirangute vajaduse üle arutab valitsus 27. augusti istungil, misjärel langetatakse otsus, kuidas edasi minna. "Seda eelkõige siis selle tõttu, et viimasel ajal on olnud haigestumine Euroopas tõusuteel ja on tekkinud oht, et kõik suuremad ümberistumise lennujaamad on riikides, kus hakkab kehtima lennupiirang," rääkis Aas ERR-ile.

"Me kindlasti soovime, et ühendused Soomega oleks lahti, aga ka ühendused Balti riikidega ja tervenesti, et Eestist minnes, kui inimesel on selge vajadus, siis ei oleks teises riigis karantiinikohustust. Sellest johtuvalt kindlasti teatud piirangud jäävad alles aga teiselt poolt tuleb jälgida ka seda, et ei kaoks ära liikumisvõimalused täielikult," sõnas Aas.