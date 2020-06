Aas loodab, et juuniga on Nordica toetamise küsimus lahendatud

Aprillis otsustas valitsuskabinet suurendada aktsiakapitali Nordicas 30 miljoni euro võrra. Seni ei ole seda raha eraldatud, Nordica juht Erki Urva ütleb, et nõutud äriplaan on koostatud ja nimetab olukorda frustreerivaks.

"Eks Nordica on ka olnud selles protsessis sees. Küsimus oli äriplaani koostamises, küsimus oli selles, et äriplaani vaatas üle ka sõltumatu ekspert. Meie omalt poolt vastavalt sellele äriplaanile peame tegema otsuse, et kas me lähme riigiabi luba taotlema. Nüüd on see otsus tehtud, et seda igaks juhuks teeme," kommenteeris Aas ERR-ile.

