Aas: ma ei näe võimalust avaliku sektori palkade kärpimiseks

Kriisi ajal peaks Aasa hinnangul seadma prioriteediks investeeringud ehitussektorisse.

"Täna tõesti tundub, et olukord on parem kui alguses arvati. Loomulikult saame kõik aru, et see kriis ei ole veel lõppenud ja ülemääraseks optimismiks kindlasti on vara," ütles Aas ERR-ile.

Rahandusministeeriumi esmaspäeval esitletud suvine majandusprognoos eeldab, et uusi piiranguid ei kehtestata. Aasa sõnul on prognoos aluseks uuele eelarvele, kuid on tõene, et pole teada, kui kaua kriis kestab.

"Mida tasub üle vaadata alati on kõikvõimalikud majanduskulud riigisektoris tervikuna. See on alati koht, kuhu tasub sisse vaadata ja vaadata, kas on võimalik midagi kokku hoida," rääkis Aas.

Ministri hinnangul oleks ka mõistlik tuleval aastal pensione tõsta. "Ma arvan, et see oleks mõistlik, sest see on ka tegelikult raha, mis üsna kiiresti tuleks meie majandusse tagasi. Nii et sellelt positsioonilt me kindlasti läbirääkimistele läheme," ütles ta.

Loe pikemalt ERRist.