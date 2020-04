Aas: ma ei oska öelda, millal poed avatakse

„Kui eriolukord kestab terve maikuu, tuleb hakata mõtlema täiendavate abimeetmetele,“ lausus Aas.

Mart Võrklaev uuris, kui palju on kaupmehi riigi poole pöördunud ja milliseid lahendusi neile pakkuda. Millal võime samm-sammult või korraga poode avama ja neile ärivõimalusi tagama, küsis ta.

Eelkõige pöörduvad valitsuse ja ministri poole kaupmeeste liidud, mitte ettevõtted eraldi. Ettepanekuid on olnud erinevaid, viimased on muutunud konstruktiivseks. Nüüd vastuvõtmisel olevasse meetmete paketti need ei jõua.

„Täiendavate meetmete osas jätkame dialoogi,“ rääkis ta. „Kui selguvad EL suunalt võimalused, siis peame vaatama, kuidas neid Eestis kasutada.“

Eelkõige on ettepanekud tulnud maksude teemal, kuid eile tuli osalise rendikulude kompenseerimise teema . Arutelu tulemust on veel vara öelda, märkis minister.