Aas: riik on võtnud kolm miljardit laenu, enamus on kulutamata

"Mõlemat pidi," vastas Aas ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", kas Keskerakond läheb eelarvekõnelustele sooviga kärpida või kulutada. "Kindlasti püüame leida valitsussektoris kokkuhoiukohti," rääkis minister, lisades, et see tähendab pigem avaliku sektori majandamiskulude kärpimist.

Täpsustavale küsimusele, kas järgmise aasta eelarve üldmaht tuleb suurem või väiksem kui 2020. aasta oma, viitas Aas, et Eesti on võtnud umbes kolm miljardit eurot laenu, millest suurem osa on veel kulutamata. "Kriisi kulg näitab, kas ja kuidas seda raha peame kasutama," rääkis ta. Aasa sõnul on avalikul sektoril olemas näiteks valmis projektid, mis saab käiku lasta, et koroonakriisi tõttu raskustesse sattuvat ehitussekotrit aidata.

Minister rõhutas ka, et Eestil on võrreldes näiteks Lääne-Euroopa riikidega läinud koroonakriisis seni suhteliselt hästi. "Aga Euroopa mõjud võivad ikkagi ka meid sundida tegevusi ümber vaatma," lisas ta.

Loe pikemalt ERR-ist.