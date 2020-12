Aas: uuest aastast kaovad Tallinna lennujaamast lennupiirangud

Eesti ja Läti olid EL-is siiani sisuliselt ainsad riigid, mis koroonaleviku tõkestamiseks lennukeelde kehtestasid, kuid Euroopa Komisjoni otsusel ei tohi liikmesriigid uuest aastast koroonapiirangutele viidates lennuliiklust keelata, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Taavi Aas ütles ERR-ile, et Aasta lõpuni kehtib meil reegel, et lennata võib nendesse piirkondadesse, kus nakatumine on alla kahekordse Euroliidu keskmise.

"Euroopa keskmine oli vahepeal kõrge, kuid praegu on kiires languses, näiteks Hispaaniasse võib täiesti vabalt lennata," selgitas ta.

"Loomulikult valitsuse liikmena ütlen inimestele, et kannatame veel natuke, ei ole veel see aeg, kui tormata! Aga kui midagi hullu Euroopas ei juhtu, siis kõiki liine võib teenindada," avaldas Aas.

Turismifirmade Liit on mitmel korral lennuühenduste karmidele piirangutele tähelepanu pööranud ning palunud majandus- ja taristuminister Taavi Aasal ja valitsusel võimaldada lennuühenduste toimimist sarnaselt ülejäänud lähiregiooniga.

Eesti turismifirmade liit on turismiga tegelevate tööandjate ühendus, mis liidab 77 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid.

Aas on vastuseks öelnud, et Eestist on vaid viis sihtkojhta otseühenduseks keelatud, milleks on Tšehhi, Belgia, Luksemburg, Andorra ja Šveits. "Isegi kui need riigid oleksid avatud, ega seal turistil palju teha pole," selgitas Aas novembris Ärilehele.