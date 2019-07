Aasia kasvav õlleturg teeb 9,8 miljardit väärt ajalugu ja on peatselt maailma suurim

Aasta suurim, eeldatavalt 9,8 miljardi dollari suurune IPO pakkumine näitab investorite usku piirkonna õlleturu jätkusuutlikkusse. See toimub olukorras, kus õllemarkide, nagu Budweiser ning Bud Light tarbimine on Põhja-Ameerikas vähenenud, sest nooremad inimesed on kas õlle vahetanud kangemal alkoholil põhinevate jookide vastu või alkoholist hoopis loobunud. The Wall Street Journal märgib veel, et ehkki seda trendi on näha ka Hiinas, on seal paljud õllesõbrad pööranud käsitööõlude poole. See vähendab inimese kohta tarbitud koguseid, aga käsitööõlled on kallimad, ning pruulijate tulud seega siiski tõusujoones. Hinnangute kohaselt võib Hiina 2021. aastaks Ameerikast mööduda ning võtta endale müüginäitajatelt maailma suurima õlleturu positsiooni.

Aasia ja Vaikse ookeani õlleturul on kõva konkurents ning kolme suurima ettevõtte käes on alla poole turuosast. Lisaks tuleb konkurentsi aina juurde, kuna AB InBev'i rivaal, maailma suuruselt teine pruulimisvaldusettevõte Heineken NV, sisenes tugevalt Hiina turule. Eelmisel aastal sõlmis Heineken mitmemiljardilise lepingu Hiina valitsuse kontrolli all oleva China Resources Beer Holdings Co'ga. See leping garanteerib Heinekenile riigis väga tugeva turustusvõrgustiku.