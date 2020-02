Aasia sadamad keelavad koroonaviiruse kartuses ühel kruiisilaeval randuda

Kruiisilaev Westerdam on sunnitud sihitult mööda Lõuna-Hiina merd sõitma, kuna ükski sadam ei ole nõus talle maabumisluba andma, kirjutab Financial Times. Värskeim riik, kes on keelanud koroonaviiruse hirmus laeval maabuda, on Tai.

Teisipäevaks oli kruiisilaev, mille pardal on kokku rohkem kui 2000 reisijat ja meeskonnaliiget, jõudnud Vietnami lõunatippu. Selleks ajaks olid laeval keelanud randuda nii Jaapan – mis pidi olema algselt laeva lõppsihtkohaks – kui ka Filipiinid.

Westerdami väldivad Aasia sadamad seetõttu, et kuigi selle laeva pardal pole seni olnud ühtegi koroonaviirusesse nakatunut, tabas selline saatus üht teist kruiisilaeva, Diamond Princessi, mis seisab praegu Jaapani Yokohama sadamas karantiinis. 135 selle pardal olnud inimest on koroonaviiruse kahtlusega haiglasse viidud, ülejäänud 3600 reisijate ja meeskonnaliiget on laeval karantiinis vähemalt 19. veebruarini.

Täbar olukord, kuhu kruiisilaev Westerdam on tänaseks sattunud, illustreerib hästi järjest kasvavat hirmu, mida uus üleilmne viirus on erinevates riikides külvanud. Selle tulemusel on mitmed riigid hakanud rakendama oluliselt karmimaid kaitsemeetmeid, kui tegelikult selleks põhjust on. „Ei anna luba silduda,” teatas Tai asepeaminister Anutin Charnvirakul teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel.

Westerdami opereeriv Holland America Group, kelle peakontor on USAs Seattle’is, oli enne seda teatanud, et laev randub Tai suurimas sadamas Laem Chabangis 13. veebuaril selleks, et reisijad saaksid maha minna ning koju tagasi lennata. Ettevõte ütles, et on teadlik Tai valitsuse otsusest.