Aasia uued miljardärid tulevad mõnevõrra ootamatust valdkonnast

Thai Kim Sim Supermax Corp.-ist on viimane, kes selle "klubiga" liitus, teatab Bloombergi miljardäride indeks. Loomulikult on kummikindaid tootvate firmade aktsiahinna tõusu taga koroonaviirus. Selle valdkonna maailma tipp on Topp Glove Corp., suurte seas on aga ka Hartalega Holdings Bhd. ja Kossan Rubber Industries Bhd.. Enim on aga tõusnud just Supermax.

"Kinnaste kandmisest on saanud uus normaalsus. Seda nii meditsiinis kui jaemüügi valdkonnas. Nende kõrge kasutusmaht aitab nende tootjaid veel pikalt," ütleb analüütik Walter Aw. "Supermaxi lugu on väga huvitav, sest neil on oma bränd, teised on suures osas vaid edasimüüjad."

Ettevõte, mille algusaeg jääb 1987. aastasse, müüb täna 160 riiki ja nende globaalne turuosa on 12%. Thai ja tema pereliikmed omavad 38% Supermaxi aktsiatest.

Sel aastal võib kummikinnaste nõudlus kasvada 11% 330 miljardini aastas. Neist kaks kolmandikku tuleb Malaisiast, teatas riigi kummikinnaste tootjate assotsiatsioon.

Miks on riik selles valdkonnas nii kõva tegija? See sai alguse 1980ndatel aastatel, kui AIDSi epideemia võimust võttis. Tööjõukulud olid madalad ja nii panid Malaisia ärimehed ettevõtted püsti. Kummipuude rohkus ja tugev naftatööstus on suureks abiks.