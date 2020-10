Aasta ettevõte 2020 on Nortal, kus on ehitatud suur osa Eesti e-riigist

Aasta ettevõte valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Ettevõtluse auhind" ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabel" parimate seast.

„Tihedas konkurentsis tõusis Nortal esile oma märkimisväärselt tugevate majandusnäitajate ja kõrge palgatasemega. Tegemist on suure ettevõttega, kes suudab endiselt kiiresti kasvada," ütles EASi juht Peeter Raudsepp. Tema sõnul on Nortal selgelt Eesti IT lipulaev, kes arendab tulevikutehnoloogiaid ning on üks oma valdkonna teerajajad. „Tegutsedes tänaseks nii Euroopa, Lähis-Ida kui ka Ameerika turgudel on nad tugevad eksportöörid, aga ka Eesti digiolemuse saadikud üle maailma," sõnas Raudsepp. Ta lisas, et kõikide kategooriate võitjaid iseloomustab rahvusvaheline ambitsioon ja suunatus uuendustele ning innovatsioonile, mis on meie majanduse arengu alus.

"Nortal on lisaks headele majandustulemustele näidanud võimet tajuda ära tulevikutrende ning targalt samme planeerides oma eesmärke saavutanud. On selge, et meie IT-sektori areng mõjutab positiivselt ka paljusid teisi sektoreid ning annab hoogu innovatsioonile," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Tema sõnul näitas kriisiaeg väga selgelt, kuivõrd olulise eelise annab nii ettevõtetele kui elanikele see, et oleme e-valdkonnas tegijad. "Eesti e-lahendused toimisid ka siis, kui paljudes riikides tavapärane elurütm seiskus ning seda just tänu sellistele ettevõtetele nagu tänane võitja Nortal."

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman sõnas konkursi võitjaid kommenteerides, et nii nagu viimastel aastatel on ka tänavu mitmete valdkondade paremate hulgas toimunud olulisi muutuseid. "Majanduskeskkond on viimastel aastatel olnud muutustes ning tänane ja homne pilt on kindlasti jälle erinevad varasematest," ning lisas, et seda dünaamikat saame ilmselt näha veel mitme aasta jooksul, sest tulevik näib pigem ebakindel ja turbulentne. "Ettevõtjad, kes on valmis edasi püüdlema ja vastutama nii omanike, töötajate kui maksumaksjana riigi ees, väärivad meie kõigi lugupidamist ning on väärt tunnustamist," sõnas Luman ning kutsus üles märkama ja kuulama senisest enam kõiki ettevõtjaid ka väljaspool tunnustusüritusi ja väärtustama senisest enam ettevõtlikkust kõikjal, sealhulgas hariduses.