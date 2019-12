AASTA KOKKUVÕTE | Soome turistid on tagasi. Alkoholiaktsiisi langetamise või eduka turunduse teene?

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Soome turist saabub laevalt Foto: Priit Simson

Kui aastat tagasi muretsesid turismiettevõtted, et soome turistid on meid hüljanud ning põhjanaabrite väljaanded tõid põhjustena välja nii liigkõrged hinnad kui kehva teeninduse, siis aasta hiljem võib tõdeda, et soomlased on tagasi.