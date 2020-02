Aastaid riiki lollitanud visa hing võib võlast pääseda

2009. aastal toimusid Eesti esimesed saalijalgpalli meistrivõistlused. FC Risti ja Saku JK mängus oli seis 1 : 1, kui Saku läks kaitsja löödud väravast juhtima. Ühtlasi põrkas väravalööja vastasmängijatega kokku, nii et ta ninaluu purunes. Kutsuti kiirabi, kuid Saku kaitsja otsustas mängu jätkata paistes ninaga. Mängija vaateväli oli küll ahenenud, aga ta lõi sellest hoolimata veel kaks väravat. See ennastsalgav jalgpallur oli endine autoärimees Tarmo Noot. Just tema elukohta sisenesid sel esmaspäeval kohtutäiturid ja politsei, et arestida tema vallasvara. Nüüd on Nooda maja mööblist märksa lagedam kui varem.