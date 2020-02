Aastaid vaidlusi ja vastutuse veeretamist: kas Raadi rehvimäed kaovad lõpuks?

Toomas Randlo reporter RUS

Rehvid Raadi lennuväljal Foto: Anni Õnneleid

Riik on aastaid vaielnud ettevõtjatega Tartus Raadil asuva rehvihunniku likvideerimise üle. Nüüd on lootus, et tänavu koristatakse vähemalt osa rehvidest ära.