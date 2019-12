Aastakümne kõige parem investeering ajab nii mõndagi täna nutma

2009. aastal tehti maailmas esimene bitcoini tehing. Siis maksis see krüptoraha kümnendik senti. 2010. aastal oli selle väärtus mõned sendid ning üle ühe dollari piiri läks see 2011. aastal. Tõeline pauk käis aga 2017. aastal, kui ühe bitcoini väärtus kerkis lausa 20 000 dollari peale. Praegu tiirleb krüptoraha kusagil 7200 dollari kandis ehkki fännid usuvad, et uus tõus on vaid aja küsimus.

Kui sa oleksid kümnendi alguses ostnud ühe euro eest bitcoine, siis saaks sa praegu tagasi üle 80 500 euro.

Nutavad nii need, kes toona sellele rongile ei astunud, aga ka need, kes tegid seda tipuajal ja on nüüd veel paremate aegade ootuses. Rõõmust nutavad aga algusaastatel bitcoine ostnud õnneseened. Muide on teada nendestki õnnetutest, kes ostsid küll algusajal kurikuulsat krüptovaluutat, aga neil ei ole enam meeles oma digirahakoti paroolid. Võib-olla nutavad nemad kõige häälekamalt.