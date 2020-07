Abivallavanem lubab: Tapa soojatüli elanikele hinda ei kergita

Riigikogu liige ei tohi seista ühe ettevõtte eest ja mustata kohalikku omavalitsust.

Mis aga teeb teema eriti pikantseks, on see, et Kiviõlis, kus Dmitri Dmitrijev oli aastaid linnapea, toimib just samasugune soojavarustuse mudel nagu see Tapal hakkab olema: AS Kiviõli Soojus on Lüganuse vallale (varem Kiviõli linnale) kuuluv äriühing. Linna objektide soojusenergiaga varustamine toimub käesoleval ajal kahest soojusallikast: AS Kiviõli Soojus katlamajast ja Kiviõli Keemitööstuse OÜ SEJ — st.

Kiviõli Soojus AS katlamaja kasutatakse vaid reservina ja tipukoormuste jaoks, põhiline soojusenergia tuleb Kiviõli Keemiatööstus OÜ-lt. Ehk lahtiseletatult: eraettevõttele kuuluv Kiviõli Keemiatööstus OÜ toodab sooja ja Lüganuse vallale kuuluv Kiviõli Soojus AS on võrguettevõtja. Seejuures Kiviõlis on soojuse hind 11 eurot madalam kui Tapal, kus soojuse tootjaks ja kuni 1. augustini ka võrguettevõtjaks on N.R. Energy OÜ. Kiviõlis on soojuse piirhind käibemaksuga – 60,04 €/MWh. Lisaks osutab Kiviõli Soojus AS ka saunateenust. Dmitri Dmitrijev, küsin teilt: miks on Kiviõlis „munitsipaalkapitalism“ hea ja miks Tapal on see halb?

Dmitri Dmitrijev on Tapa elanikele, Tapa volikogu liikmetele ja vallavalitsuse töötajatele võlgu selgituse selle kohta, miks ta järsku võttis luubi alla Tapa valla soojamajanduse ja alustas oma võitlust siinse „munitsipaalkapitalismiga“."