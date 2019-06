Absurdne olukord: kuigi ettevõttest on alles vaid tühi kest ja võlad, register teda poolelioleva kohtuvaidluse tõttu ei kustuta

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Äriregister Foto: Eero Vabamägi

Kuigi seaduse järgi on äriregistril õigus ettevõtteid majandusaruannete mitteesitamise pärast ka kohtuvaidluste ajal kustutada – ja see tavaliselt lõpetab ka need vaidlused –, on mõned üksikud erandid, mille puhul seda ei tehta. Üks selline erand tekitab praegu ohtalt peavalu laene väljastavale ettevõttele, kes võib seetõttu veel aastaid pidada kurnavat kohtuvaidlust ühe makseraskustesse sattunud kliendiga.