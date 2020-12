Adidas müüb Reeboki tõenäoliselt kaks korda ostuhinnast odavamalt

Adidas teatas, et Reeboki strateegiliste alternatiivide hindamise raames kaalutakse erinevaid variante nagu brändi müük, aga ka võimalus, et üksus jätkab siiski kontserni osana.

Bloomberg kirjutas esimest korda Adidase Reebokist loobumise plaanist juba oktoobris.

Adidas ostis Reeboki enne eelmist finantskriisi, 2006. aastal 3,8 miljardi dollari eest, mis tänast raha väärtust arvestades oleks ligi 5 miljardit dollarit. Kasumit hakkas üksus andma alles 12 aasta pärast.

2016. aastal Adidase juhiks tõusnud Kasper Rørsted seadis eesmärgiks tütarfirma kesiste näitajate parandamise. Nii suleti osad kauplused ning lõpetati mitmete litsensitehingute lepingud. Sellega küll vähendati müüki, kuid samal ajal vähenesid kulud oluliselt rohkem.

2018. aasta kokkuvõttes suutis Reebok lõpuks kasumlikkuse taastada ning eelmisel aastal kasvas müük 2%. Rørsted teatas siis, et tahab müügikasvu suurendada uute jalatsiliinide- CrossFit Nano ning FloatRide Run abil.

Oktoobris kirjutas saksa väljaanne Manager Magazin, et enne COVID-19 pandeemia puhkemist lootis Rørsted Reeboki müügist saada 2,4 miljardit dollarit, kuid on nüüd rahul ka väiksema summaga. Väljaande andmetel on Reeboki ostust huvitatud hiinlaste Anta International Group Holding, aga ka Timberlandi ning North Face'i kaubamärkide omanik USA VF Corp.

Bloombergi allikate kinnitusel on Reebokist huvitatud Adidase konkurendid, eelkõige Aasias, kui ka erainvestorid.