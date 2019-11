Adidas sulgeb ketsitehased USAs ja Saksamaal, viies tootmise täielikult Aasiasse

Atlanta tehase rajamisest andis ettevõte teada 2016. aastal ja alustas seal tootmist 2017. aasta lõpus. Ettevõte ise põhjendas ketsitehase rajamist USA-sse sellega, et soovib olla lähemal ameeriklastest klientidele. Uuendusliku tehnoloogia kasutuselevõtt pidi kiirendama tootmisprotsesse ning võimaldama rohkem aega turundusele ja tiheda konkurentsitingimustes kiirmoe kettidega võistlemiseks.

Kui aga vaadata Ansbachi ja Atlanta tehaste tootmismahtusid, siis Adidase spordijalanõude kogumahust moodustavad nad väga väikese osa. Kui 2016. aastal oli Ansbachis aastane tootmismaht 500 000 jalatsipaari, siis Atlantas vaid 50 000 jalatsipaari. See on vähem kui 1% ettevõtte aastasest toodangu mahust, mis on 300 miljonit jalatsipaari.

Sarnaselt turuliidrile Nike’ile on suur osa Adidase spordijalatsite tootmisest ka seni toimunud allhanketehastes Aasias. Kõik kolm maailma suurimat spordijalatsite tootjat – Nike, Adidas ja Under Armour – on viimastel aastatel kas juba võtnud kasutusele või hakanud testima automaatseid tootmisliine, et mitmekesistada oma senist tootmisstrateegiat.

Kui Nike’il pole USA-s ühtegi spordijalatsite tootmisüksust, siis Under Armour avas 2016. aastal Baltimore’is oma peakorteri lähedal 3D tootearenduse tehase.