Advokaadi terav kriitika: pankrotiseaduse muudatused on tasakaalust väljas. Tekib oluline risk

"Eilsest, 2. aprillist on Valitsuse eelnõude infosüsteemis kättesaadav „Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)" eelnõu. Kokku kavatsetakse selle alusel muuta 33 seadust, sh pankrotiseadust.



Kahjuks ei ole ei minu ega ka teiste juristide meedias kõlanud ettepanekuid ja kriitikat arvesse võetud. Pankrotiseaduse muudatused ei ole sel kujul tasakaalus: võlgnikust ettevõtte juhatuselt võetakse kohustus ja võlausaldajalt õigus pankrotimenetlus algatada.

Kui seadusandja eesmärk on see, et võimalikult palju raskustesse sattuvaid ettevõtteid saaks tervendatud, võiks võlausaldaja pankrotiavalduse menetlusse võtta ja anda võlgnikule loetud päevad saneerimisavalduse esitamiseks. Seejärel saaks kohus otsustada, kumba menetlust hakatakse läbi viima.

Pankrotimenetluste edasilükkamise korral peaks kindlasti peatama ka tehingute tagasivõitmise tähtaegade kulgemise - pandeemiast lähtuvad majandusraskused ei ole loogiline põhjus, et muuta võlausaldajate huve kahjustavate tehingute tagasivõitmine keerulisemaks.