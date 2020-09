Advokaadid augustilõpu alkomüügi piirangust: meelelahutusasutustel võiks olla õigus nõuda saamata jäänud tulu

Riik peab oma tegevuse eest vastutama

Siiski peab riik oma ebaõige tegevuse tagajärgede eest vastutama. Avaliku võimu kandja peab arvestama, et kui ta käitub seadusevastaselt, siis peab ta oma tegevuse tagajärgi kõrvaldama, mh hüvitama ka kahju, mis tuleneb tema tegevusest eraisikutele. Riigi vastutust reguleerib riigivastutuse seadus, mille järgi saab isik, kelle õigusi on avaliku võimu kandja õigusvastase tegevusega rikutud, nõuda rikutud õiguste kaitset, taastamist või kahju hüvitamist.

Riigi vastutuse puhul kehtib põhimõte, et kõigepealt peab isik kasutama teisi õiguskaitsevahendeid, et kahju tekkimist vältida – näiteks nõudma haldusakti või toimingu tühistamist ning tegevuse keelamist või tegevusest hoidumist. Kui need nn esmased õiguskaitsevahendid ei hoia kahju ära või nende rakendamisel ei ole võimalik isiku varasemat olukorda taastada, siis on võimalik esitada ka kahju hüvitamise nõue.

Hüvitatavaks kahjuks saab eeskätt olla varaline kahju. Varalise kahju hüvitamise puhul lähtutakse kahju täieliku hüvitamise põhimõttest, mille kohaselt tuleb hüvitisega luua varaline olukord, milles kannatanu oleks olnud siis, kui tema õigusi ei oleks rikutud. Seega peab isik riigi vastu kohtusse pöördumisel olema valmis tõendama, milles konkreetselt talle tekitatud kahju seisnes, ning samuti näitama selgelt ära, et kahju ei oleks tekkinud, kui riik oleks tegutsenud õiguspäraselt.

Tuleb tähele panna, et kahju hüvitamist saab üldjuhul nõuda siis, kui kahju on tekitatud haldusakti või toiminguga ning akt või toiming on õigusvastane. Põhimõtteliselt võimaldab riigivastutuse seadus ka sellise kahju hüvitamist, mis on tekitatud üldaktiga ehk seaduse või määrusega. Samuti on teoreetiliselt võimalik ka sellise kahju hüvitamine, mis on tekitatud riigi õiguspärase tegevusega (näiteks kui isik vahistatakse kriminaalmenetluse käigus, kuid hiljem selgub, et ta ei ole süüdi).