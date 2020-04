Advokaadid: huvitav võimalus, mida raskustes ettevõtte puhul üllatavalt harva kasutatakse

Sarnaselt teiste saneerimisabinõudega on ka siin oluline võlausaldajate võrdse kohtlemise printsiip. Riigikohus on kinnitanud, et võlausaldajate võrdse kohtlemisega võiks olla kooskõlas selline abinõu, kus restruktureeritakse kogu senine osalus äriühingus ja jagatakse see suuremate võlausaldajate vahel nende nõuete suuruse alusel (senine enamusaktsionär või enamusosanik ei säilita kontrolli saneeritava ettevõtja tegevuse üle). Seega saab kõnealust abinõu kasutada pigem siis, kui äriühingul on üks suur võlausaldaja või suurema nõude moodustav võlausaldajate rühm.

Mille alusel määrata osaluse hind

Keerukas võib olla osaluse hinna määramine. Riigikohtu hinnangul on mõistlik kasutada alternatiivseid aktsiate või osade hindamise meetodeid ja võrrelda nende tulemusi. Kuna raskustes ettevõtte hinna määramise alused võivad võlgniku ja võlausaldaja seisukohast vaadatuna olla väga erinevad, siis võib olla lahenduseks nõude osaline osaluseks pööramine. Sellisel juhul oleks võlausaldajal nii osalus kui laenunõue ning võimalus teostada aktsionäride või osanike õigusi (eelkõige saada infot ning rääkida kaasa olulistes küsimustes).

Samuti on see lahendus maksutehniliselt soodsam, sest vastupidisel juhul peaks nõude osaluseks pööranud aktsionär või osanik saama võlanõude tasutud äriühingust dividendi saamise kaudu või alles sellel hetkel, kui aktsionär või osanik vastavalt aktsionäride või osanike lepingu tingimustele ettevõttest väljub.

Nõude ümberkujundamise võimalus osaluse omandamise kaudu avab palju uusi võimalusi ning annab nii saneeritavale ühingule kui võlausaldajatele rohkem paindlikkust.