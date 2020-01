Advokaadid: pensionireform muudab tagasiulatuvalt paljude inimeste maksustamist. Kandke 4% sotsmaksu ka meile üle

Riigikogus jätkus reformi menetlus aga sama tuhinaga ning valitsus on enesekindel reformi vastuvõtmise osas. Kurb on avalike arutelude puhul see, et palju räägitakse võrdsetest ja ebavõrdsetest gruppidest, mille alusel tuvastada võrdseid ja ebavõrdseid gruppe, kuidas Riigikohtu praktika selles valguses toimib jne. Vähe on esitatud lihtsaid küsimusi, näiteks miks ühed inimesed saavad sotsiaalmaksutagastuse ja teised mitte ning miks me muudame tagasiulatuvalt sotsiaalmaksu eesmärki.

„Sul oli ju valik, mis sellest, et sa ei teadnud, mida sa tegelikult valid!"

Sambavaenajate peamine argument on, et kunagi saime ise seda valida, kas II sambaga liituda või mitte. „Valiku" olulisust on toonitanud ka justiitsministeerium. Valiku võimalus oleks määrav siis, kui valik on teadlik. Kui inimene võtab altkäemaksu, siis ta teab, et tema valik võib viia ta trellide taha. Küll ei saa riik pärast kuriteo sooritamist öelda, et me nüüd otsustasime, et korruptandid tuleb siiski võlla saata. Selline lähenemine oleks kriminaalõiguslikult täielik õigusteaduslik innovatsioon, kuid pensionireformi ehk sotsiaalkindlustusõiguses on see reformijate loodud uus normaalsus. Samahästi Eesti Vabariigi kodanikelt nõuda valimistel hääletamist ilma valimisplatvormide tutvustamiseta.

Õigusriigis ei tohiks see nii olla. Seda põhjusel, et valikute langetamisel teavad inimesed, mis on valikute üldised tagajärjed. II sambaga mitteliitunutel ei olnud valiku langetamisel teadmist, et oma valiku tegemisel jätab riik neile osa sotsiaalmaksust tagastamata võrreldes mõne teisega, kes II sambaga liitus. Meie ei pea õigeks heita inimestele ette seda, et nad jätsid tol ajal sellise valiku tegemata, kui nad tagajärgesid ette näha ei saanud. Veelgi enam, me ei pea õigeks tuua sellist „valikut" välja kui olulist kaalutlust pensionireformi õiglaseks või ebaõiglaseks lugemisel.

Lihtsustatult, kui Carrile oleks öeldud, et ta ei pea 4% kättesaamist pensionini ootama vaid saab selle kätte veel suhteliselt noorena, oleks ta samuti kiire raha kasuks otsustanud.

Ebaõiglust ei saa õigustada uue ebaõiglusega

Näitena toodud Carri ja Kaido erinevat kohtlemist õigustatavad pensionireformi pooldajad sellega, et kunagi tulevikus saab II sambaga mitteliitunud Carri võib-olla rohkem pensioni. Ilus jutt aga vale. Esimeses pensionisambas puudub Carri nimega 4% sotsmaksu eraldis. Arvestades meeste keskmist eluiga ei näe paljud I sambast pensioni ootavad inimesed kunagi pensioni.

On küüniline väita, et need inimesed on samasuguses olukorras kui need, kes saavad pensionireformi praeguse plaani järgi raha tuleval aastal kasutada nii, nagu nad seda parasjagu soovivad.