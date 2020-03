Advokaadid segitavad: kas majandusaasta aruanded jäävad eriolukorra tõttu kinnitamata?

Täiendavalt on nõukogul võimalik otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. See eeldab, et põhikirjas ei ole teisiti ette nähtud ning et selline otsustuskord on nõukogu töökorras ette nähtud. Alternatiivselt võivad kõik nõukogu liikmed sellise otsustuskorraga lihtsalt nõus olla. Otsustamiseks edastab nõukogu esimees kõigile nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja määrab tähtaja selle suhtes seisukoha andmiseks, hääletustulemuste kohta koostatakse hääletusprotokoll.

Viimaks saab kõikide nõukogu liikmete üksmeele korral võtta otsuse vastu etteteatamiseta ja hääletusprotokollita. Siis tuleb otsus kõigi nõukogu liikmete poolt kirjalikult või digitaalselt allkirjastada.

Ühingute kaugjuhtimine osanike ja aktsionäride tasandil

Sarnaselt nõukoguga eeldab seadus, et osanikud ja aktsionärid võtavad oma otsuseid vastu füüsilisel kohalolul. Kui osanikel on lisaks võimalus võtta vastu otsuseid koosolekuid kokku kutsumata (talitades sarnaselt nõukogu osas eelkirjeldatud protseduuri järgi), siis aktsionäridel sellist võimalust ei ole. Sellegipoolest on kõikide üksmeele korral endiselt võimalik otsuseid kõigi poolt kirjalikult või digitaalselt allkirjastada.

Elektroonilised osanike ja üldkoosolekud

Eriolukorra raamistikus on esile kerkinud kehtiva äriseadustiku üks olulisemaid puudujääke - osanike koosolekuid ja üldkoosolekuid ei ole tervikuna võimalik elektrooniliste vahendite abil läbi viia. See tähendab, et alati peavad koosolekul füüsiliselt osalema vähemalt koosoleku juhataja, protokollija ning teatud juhtudel notar. Seejuures ei ole abi ka 1. veebruaril 2020 jõustunud notarite kaugtõestamisest, kuna koosolekute protokollide notariaalset tõestamist sel viisil korraldada ei saa.

Kui osanike või üldkoosolek peab toimuma füüsiliselt, on osanikel ja aktsionäridel võimalik teatud tingimustel anda oma hääl elektrooniliselt. Elektrooniline hääletamine kõlab siiski paindlikumalt, kui see tegelikult reguleeritud on. Sellel on mitmeid õiguslikke ja praktilisi piiranguid, mis seda praeguses olukorras takistavad.

Elektrooniline hääletamine

Esmalt peab ühingu põhikiri selgelt ette nägema, et elektrooniline hääletamine on lubatud. Enamasti ühingute põhikirjad seda täna ette ei näe ja seega pole elektrooniline hääletamine põhikirja muutmiseni võimalik. Lisaks tuleb ette näha elektroonilise hääletamise täpne kord, mille määramine on otstarbekas delegeerida põhikirjaga juhatusele. Elektrooniline hääletamine peab äriseadustiku kohaselt võimaldama hääle andjat tuvastada, olema tehniliselt turvaline, usaldusväärne ja olema otsuste vastuvõtmise raames proportsionaalne.