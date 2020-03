Advokaadid soovitavad: kuidas saada vajalikke maske ja kindaid olukorras, kus rahvusvaheline meditsiinitarvikute hanketurg on paanikas

Sarnast hinnadünaamikat kinnitavad ka Itaalia spetsialistid. Maksumus mitmekordistub mitte kuude, vaid isegi minutitega. Ameerika Ühendriikide kolleegide sõnul kolmekordistus hind kuue tunni jooksul kolm korda. Riigihangete ekspertide rahvusvahelistes ringkondades kardetakse, et tootjad või edasimüüjad ootavad maski hinna tõusmist koguni 15-17 euroni, et alles siis nõudlust rahuldama asuda. Seniks vaevlevad aga riikide tervishoiusüsteemid ülekoormuses, inimesed haigestuvad ja halvimal juhul surevad vahendite puuduse tõttu.

Kes koostööd ei tee, jääb lepinguta

On ilmselge, et riik peaks suunama rohkem ressurssi ja tähelepanu sellele, et võidujooksus esimeste seas lõpetada. Selleks on Itaalia ja USA kolleegidel mitmeid praktilisi soovitusi, millest tuleb kohe täna, mitte homme õppida.

Esimese sammuna tuleks hädavajalike vahendite hankimiseks nimetada keskne asutus ja vajadusel viia sinna kasvõi ajutiselt kogu hankimiseks vajalik oskusteave. Seda mitte üksnes riigile kuuluvate haiglate vaates, vaid kõiki vahendeid vajavaid tervishoiuasutusi hõlmates. Sealhulgas kaasates ka erasektori teenusepakkujaid, kellega muidu ühishangete korraldamisel koostööd ei tehta. See võib küll kõlada munade ühte korvi kogumisena, kuid teiste riikide kogemus näitab, et olukorras, kus mitmed hankijad püüavad samaaegselt ja meeleheitlikult samu asju osta, on tulemuseks nii kallim hind kui ka see, et lepingutest jäädakse üldse ilma. See jätab tootjatele mulje veelgi suuremast nõudlusest, mis loob omakorda ajendi virtuaalset oksjoni veelgi jätkata ja isegi hoiduda tarnimisest parema hinna ootuses.

Õnneks on vähemalt osaliselt seda teed Eestis juba mindud ning Riigi Tugiteenuste Keskusesse on oskusteavet ja hankijate vajadusi koondatud. Samuti on Eesti osalemas ka Euroopa Komisjoni ühishankes. Sellist keskset koordinatsiooni tuleks aga veelgi suurendada. Itaalia kolleegid panevad südamele, et olukorda ei paranda mitte pelgalt riigihangete korraldamine, vaid erinevate hankijate vajaduste koordineerimine. Teisisõnu, paljude kui mitte kõikide haiglate ja muude (sh erasektori) tervishoiuasutuste hangete koondamine ühe hankekorraldaja kätte.