Advokaat: kas maanteeamet tegutseb lennuliini riigihankel teadlikult õigusvastaselt?

Maanteeameti transpordidirektor Meelis Telliskivi tunnistas juba septembris avalikult, et teenust osutava lennuki osas vanusekriteeriumi kehtestamine on õigusvastane: "Me väga oleksime tahtnud seda sinna sisse panna, aga erinevad juristid andsid tagasisidet, et see on õigustühine, kui sinna selline lause sisse panna".

Sellele vaatamata kehtestas maanteeamet pärast esimest nurjunud riigihanget siiski piirangu teenuse osutamiseks kasutatava lennuki vanusele. Riigihangete vaidlustuskomisjon tunnistas selle tingimuse 26. novembril õigusvastaseks. Täna on maanteeamet ehk hankija selle tingimuse kehtestanud täpselt samas sõnastuses vastavustingimusena. Tekib küsimus, miks raisatakse maksumaksja raha, kehtestades riigihankes teadlikult ja korduvalt õigusvastaseid tingimusi?

Arusaadavalt ei ole vaidlust selles, et Saaremaa ja Tallinna vahel reisijaid veetaks lennukiga, mis on kvaliteetne, mugav, hea mahutavusega, keskkonnasäästlik, väikese müratasemega, kütusesäästlik ja ka esteetiliselt ilus. Ilmselge on aga see, et lennuki tootmisaasta ei ole seotud ülalnimetatud eesmärkide saavutamisega. Pigem on nimetatud kriteeriumid seotud konkreetse lennuki mudeliga, lennutundide, mootori võimuse ning sellega, millises konfiguratsioonis on lennuk tellitud ja kas seda on uuendatud käitamise ajal. Selliste asjaoludega Maanteeamet aga ei ole arvestanud.