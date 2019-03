Advokaat: Kovalenko peab oma plagiaadi-töö valed ikkagi ümber lükkama

Riigikohus tõdes oma teisipäeval avaldatud otsuses, et akadeemiline vabadus ei õigusta teiste isikute õiguste rikkumist ehk ka magistritöös ei tohi laimata ja valetada, selgitas BLRT ja Anatsassia Kovalenko vahelises vaidluses ettevõtet esindava advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper.

“Tartu Ülikooli otsus magistritööd plagiaadiks tunnistada ei vabasta Kovalenkot kohustusest magistritöös BLRT kohta avaldatud valeväited ümber lükata. Kus täpsemalt ja mis mahus, selgub tõenäoliselt käesoleva aasta lõpus, sest riigikohus saatis kohtuasja mõnede punktide osas arutamiseks tagasi ringkonnakohtusse. Negatiivse hinnangu Kovalenko käitumisele on andnud nüüd nii Tartu Ülikool ja Riigikohus kui ka rahvas hiljuti toimunud valimistel,” lausus Nõmper.

Oma magistritöös BLRT kohta ebaõigeid andmeid kirja pannud Anastassia Kovalenko üks kaitseargumentidest see, et tema magistritöös avaldatu on kaitstud põhiseadusest tuleneva akadeemilise vabadusega ning seal avaldatu ei kuulu parandamisele. Riigikohus sellega ei nõustunud, vaid rõhutas vastupidist – akadeemilise vabadusega ei saa õigustada kellegi hea au või hea nime teotamist ega muidu õigusvastast käitumist.

BRLT-d nõustanud Ellex Raidla advokaatide Ants Nõmper ja Martin Raude kinnitusel on riigikohtu otsus märgilise tähendusega – keegi ei saa enam akadeemilist vabadust meediavaidlustes kuritarvitada. „Oma sõnade ja kirjutiste eest tuleb vastust kanda ka siis, kui tegemist on akadeemilise väitluse või teadustööga,“ nentis Nõmper.