Advokaat loobus Tallinna Sadama kohtuasjas poolaka esindamisest, istungid venivad taas

Eelmisel nädalal jäid taaskord Tallinna Sadama korruptsiooniasja istungid ära ning asja sisuline arutamine venib. Seekord on seisaku tekitamise põhjuseks Poola Remontowa laevatehase endine juhatuse liige Jan Paszkowski ja tema esindaja, vandeadvokaat Elmer Muna, kes otsustas poolakaga lepingu lõpetada.

"Kuna kõik tunnistajaid olid puutuvuses Jan Paszkowskiga, siis ei olnud võimalik tunnistajaid üle kuulata. Kohus tegi riigi õigusabi korras advokatuurile ülesandeks uue kaitsja määramise ja reedel võttis uus kaitsja kohtuga ühendust," edastas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane läinud nädalal toimunut.

Advokaadibüroo Derling Primuse vandeadvokaat Elmer Muna lepingu lõpetamist kommenteerida ei soovinud, öeldes vaid, et see on kutsesaladus ja põhjused on teada vaid kohtule. Samuti ei kinnitanud ta maakohtu öeldut nagu just tema oli see, kes poolaka esindamise üles ültles, mitte vastupidi.

Riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt oli just Paszkowski see, kellega Tallinna Sadama eksjuht Allan Kiil sõlmis keelatud kokkuleppe kahe parvlaeva Poolast tellimiseks. Oktoobri lõpus lõpetas maakohus Allan Kiili suhtes kriminaalasja menetlemise, sest rekordiliselt suures, ca 3,5 miljoni euro suuruse altkäemaksu võtmises süüdistatud Kiil on raskelt haigestunud ega ole võimeline kohtuprotsessil osalema.