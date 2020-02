Advokaat: peaminister saastunud õhu eest vastutama

Nimetatud vaidlus läks aga veelgi kaugemale. Nimelt keeldus vaidlusaluses asjas kohalik omavalitsus kohtuotsuse täitmisest. Keskkonnaorganisatsioon taotles seepeale lisaks sunnirahale lausa Baieri liidumaa keskkonna- ja tarbijakaitseministri või teise võimalusena liidumaa peaministri suhtes aresti kohaldamist. Euroopa Kohus leidiski, et ka kõrge ametiisiku suhtes aresti kohaldamine on täiesti võimalik olukorras, kus keskkonnanõuded on jäetud täitmata. Kohtu hinnangul tuleb Euroopa Liidu õigusakte tõlgendada nii, et ametiisiku suhtes aresti kohaldamine on põhjendatud, kui välisõhu direktiivist tulenevad kohustused on jäetud täitmata. Vajadus aresti kohaldamiseks puudub üksnes siis, kui siseriiklik õigus ei näe ette võimalust ametiisiku arestimiseks kohtuotsuse täitmata jätmise korral. Saksamaal kehtiva õiguse järgi on aga aresti kohaldamine võimalik ka avaliku võimu kandja suhtes. Nimetatud otsus tehti alles hiljuti - 19. detsembril 2019 ja praegu ongi reaalne võimalus, et keskkonna- ja tarbijakaitseministri või teise võimalusena liidumaa peaministri suhtes võidakse kohaldada aresti põhjusel, et keskkonnaalased eesmärgid on täitmata.

Meie ametnikud värisema ei pea

Eelpool kirjeldatud Euroopa Kohtu otsuse valguses meie ametnikud siiski hirmust värisema ei pea. Ajast ja arust riigivastutuse seadus, aga ka täitemenetlusseadustik välistavad ametiisikute puhul sisuliselt isikliku vastutuse. Ka tahtlikult kohtuotsuse eiramise korral ei ole võimalik ametiisikut ähvardada arestiga. Saksamaal aset leidnud juhtum on siiski hea näide sellest, kuidas on võimalik tagada kohtuotsuste täitmist edumeelsemates õiguskordades. Ilmselt on seal jõutud järeldusele, et piisavalt tõhus ei ole meede, kus kohtuotsuse mittetäitmise tagajärg on pelgalt riigile raha laekumine sama riigi pangakontolt, kuid lihtsalt teise viitenumbri alusel.

Kokkuvõttes näitab teiste liikmesriikide praktika, et võitluses puhtama keskkonna nimel ei pruugi tegelikuks otsustajaks olla alati riik. Igaühel on õigus puhtale keskkonnale ning vähemalt osade teiste riikide kõrgemad kohtud on pidanud lubatavaks kontrollida ka valitsuse tasandil tehtavate strateegiliste poliitiliste otsuste seaduspärasust, sh vajadusel rakendada sundi nende suhtes, kes otsuseid ei täida. Õiguslikust aspektist ongi huvitav, et kui varem püüdsid rahvusvahelised keskkonnaorganisatsioonid riike keskkonnahoidlikumalt käituma manitseda märgukirjadega, siis nüüd on organisatsioonide töö otsustajate tegevust reaalselt mõjutama hakanud. Seega jääb üle ainult küsida, millal jõuab Eesti õiguskord ajastusse, kus ka meie ametiasutustelt oleks võimalik reaalselt nõuda (keskkonnaalaste) otsuste täitmist?