Advokaat selgitab Baltikaga juhtunu valguses. Millise protsessiga on tegu ja mis on saneerimise juures kõige olulisem?

„Kohtule tuleb esitada meetmed, mida on plaanis ette võtta, et ettevõte saaks pärast saneerimismenetluse lõppu tegevust edukalt jätkata ning ära näidata, et võlausaldajate positsioon oleks parem võrreldes võimaliku pankrotimenetlusega. Mis saab võlausaldajate nõuetest? Need tavapäraselt ajatatakse ehk pannakse maksegraafikusse ning üldiselt toimub nõuete ümberkujundamise käigus ka nõuete vähendamine. Ülioluline on siin võlausaldajatega suhelda," rõhutab Repp. Mainitu on oluline, sest võlausaldajad peavad saneerimiskava vastu võtmise poolt hääletama hakkama. Seejuures peavad kava poolt olema vähemalt pool võlausaldajatest, kellele kuulub vähemalt 2/3 nõuetest. Kui hääletuse tulemus on positiivne, siis esitatakse vastu võetud saneerimiskava kohtule kinnitamiseks ja saneerimise protsess läheb edasi.

Aga kui ei kinnita?

Kui kohus võtab saneerimisavalduse menetlusse ja algatab saneerimismenetluse, siis üldiselt on võimalik rakendada juba erinevaid abimeetmeid. Näiteks peatada täitemenetlused.

On ka reaalne võimalus, et võlausaldajad ei anna piisavalt hääli saneerimiskava vastu võtmise poolt, siis on võimalik taotleda ka kohtupoolset vastu võtmata kava kinnitamist. Kohus määrab sel juhul eksperdid, kes eduka saneerimise tõenäousust hindavad. Võlgniku näol peab seejuures olema tegu olulise ettevõtjaga, nt tööandjaga. Iga suvaline ühing ei saa taotleda kohtult vastu võtmata saneerimiskava kinnitamist.

Kuidas võlgnik käituma peaks?

Repp ütleb, et võlgnik peab konstantselt pidama läbirääkimisi. Riigikohus on selgitanud, et paralleelselt võib esitada ka mitu saneerimiskava, et neid saaks siis alternatiivselt hääletada lasta. Kõige suurem risk võlgniku jaoks on see, et saneerimiskavast jäävad välja tahtmatult mõned nõuded või kui nõuded on kajastatud väiksemana kui need tegelikult on.

„Võlgnikul tuleb arvestada, et nõuded, mis jäävad saneerimiskavast välja, nende alusel saab esitada hoolimata saneerimismenetlusest võlgniku vastu hagi, pankrotiavalduse ega kohaldu saneerimise kaitsemeetmed. Saneerimismenetlus on oma olemuselt nii üles ehitatud, et võlgniku parim kaitse on see, et ta on avatud ja koostööaldis," selgitab Repp.

Saneerimise kuritarvitamine

Repp ütleb veel, et üle ega ümber ei saa neist ettevõtjatest, kes saneerimise võimalust kuritarvitada püüavad. Näiteks müüvad saneerimise kattevarjus maha kinnistud või muu vara. Tema sõnul riskivad sel juhul juhatuse liikmed ja kahjustamisele kaasa aitavad isikud oma isikliku varaga ja võimaliku kriminaalvastutusega. Kui järgneb pankrotimenetlus, siis on võimalik võlgnikku kahjustanud tehinguid tagasi pöörata või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.