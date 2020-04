ADVOKAAT SELGITAB | Kas saneerimine on ikka hea mõte olukorras, kus tunneli lõpus valgust veel üldse ei paista?

Veikko, oled olnud läbi aastate mitmete ettevõtete saneerimisnõustaja ja nõustanud ka mitmetes protsessides võlausaldajaid - mis sa arvad, kas saneerimine võiks tänases kriisihetkes olla ettevõtjale päästerõngaks?

Siinkohal tuleb tähele panna kahte olulist menetluslikku aspekti. Saneerimine on kokku surutud kitsasse ajaraami. Saneerimise alustamisest kuni saneerimiskava kohtule esitamiseni on aega 60 päeva. Sellel ajal tuleb ka läbi viia võlausaldajatega hääletamine saneerimiskava üle. Sisuliselt on seega saneerimisnõustajal saneerimise alustamisest kuu aega, et saneerimiskava kokku panna. Siis läheb see võlausaldajatele otsustamiseks ja sisuliselt seda kava enam muuta ei ole võimalik. Kui toome selle kitsa ajaraami tänase kriisi konteksti, ja oletame, et saneerimine algatatakse praegu - siis kuu aja pärast ei pruugi veel olla selge, millal äri normaalselt uuesti käima saab. Seega on äärmiselt keeruline saneerimiskavasse objektiivselt midagi kirjutada või võlausaldajatele mingeid lubadusi anda. Saab ainult spekuleerida, kas ja kuidas äritegevus taastub ning kuidas nõuete täitmine toimuma hakkab. Seepärast hetkel, seni kuni ei ole teada eriolukorra lõppemise aeg ja -viis, saneerimine päästerõngaks ei kõlba.

Teine kriteerium, mida tuleb arvestada - saneerimismenetluses saab ümber kujundada nõudeid, mis olid tekkinud saneerimismenetluse algatamise hetkeks. Saneerimismenetluse algatamisel teavitatakse võlausaldajaid saneerimisteatega, kus peab olema kirjas ka nõude suurus menetluse algatamise hetkel, hiljem saavad saneerimisse kaasatud võlausaldajad selle summa alusel saneerimiskava osas hääletada. Sisuliselt fikseeritakse saneerimisteatega nõude suurus, mida saab ümber kujundada. Kui aga algatada saneerimismenetlus tänasel päeval, mil eriolukord kestab veel määramata aja, on ilmne, et nõudeid, mille täitmine ettevõttele üle jõu käib, tekib veel juurde. Kui aga ei saa saneerimisele allutada kõiki nõudeid, mis tekivad eriolukorra jooksul, siis on tegemist pooliku lahendusega, sest osad nõuded jäävad saneerimiskavast paratamatult välja. Mida lähemale me jõuame eriolukorra lõpule, seda selgemaks kindlasti pilt muutub. Samas isegi eriolukorra lõpu saabudes, ei tea mitte keegi, kuidas majandustegevus taastub. Ka nendes ärides, mis on täna kõige rohkem eriolukorrast mõjutatud: jaekaubandus, turism jne. Võimatu on ennustada, mis toimub näiteks suve teises pooles turismisektoris. Lisaks tuleb arvestada, et küsimus ei ole ainult siseriiklikes piirangutes, arvestada tuleb kõikide teiste riikide strateegiatega eriolukorrast väljumiseks - mis valdkonnad avatakse, mis sektorid avatakse, mis osas jäävad kehtima liikumis- või tegutsemispiirangud jne. Täna kõige selle saneerimiskavasse objektiivselt kirja panemine on võimatu.