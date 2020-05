Advokaat selgitab: Kas tänaval tohib inimesi pildistada?

Inimese nõusolekuta lubab seadus inimese isikuandmeid kasutada päevakajalistel sündmustel, nt meeleavaldusel või rahvaspordi sündmusel ning ka akadeemilise, kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse eesmärgil.

Fotode avaldamine on lubatud ka õigustatud huvi alusel. “Inimesed, kes on tulnud laulupeo rongkäigule eeldavad, et seal toimub pildistamine ja fotod avaldatakse sotsiaalmeedias. Selliste fotode avaldamise korral on tegemist õigustatud huviga. Inimene, kes läheb õhtul prügiämbrit välja viima või sõbrannaga kohvikusse, ei saa eeldada, et teda pildistatakse ja foto avaldatakse,” tõi Seppel näiteid. Viimasel juhul ei ole tegemist õigustatud huviga ning fotode avaldamiseks puudub õiguslik alus.