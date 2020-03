Advokaat selgitab: kuidas näeb ettevõtte jaoks välja must stsenaarium – saneerimine ja pankrot?

Teisalt võib ette tulla olukordi, kus teie ettevõtte vastu esitatud pankrotiavalduse aluseks olev nõue on põhjendatud, aga tahate enda ettevõtet ikkagi päästa pankrotist. Sellisel juhul võimaldab pankrotti ära hoida see, kui maksate nõude lihtsalt ära või annate võlausaldajale tagatise tema nõude tagamiseks.

Kui neid võimalusi ei ole, siis jääb üle näidata kohtule, et ettevõte ikkagi ei ole maksejõuetu ning suudab sedasama nõuet, mis on pankrotiavalduse aluseks ja ka kõiki teisi võimalikke nõudeid, mõistliku aja jooksul ära tasuda. Kui te suudate need asjaolud menetluses ära näidata, siis kohus kindlasti pankrotti välja ei kuuluta.

Ülal kirjeldatud küsimused on väga olulised pankrotimenetluse nüansid, mida teades ja millele menetluses tähelepanu juhtides on võimalik ettevõttele kahjulikke tagajärgi ehk siis ettevõtte pankroti väljakuulutamist ära hoida.

Millal ettevõttel üldse tekib pankrotiavalduse esitamise kohustus?

Pankrotiavalduse esitamise kohustus on seotud maksejõuetuse mõistega, st et makseraskused peavad olema omandanud püsiva iseloomu. See on hägune mõiste, kuid kohtupraktika kohaselt saab eeldada maksejõuetust, kui ettevõtte netovara on miinuses.

Ehk siis teisisõnu, kui netovara on miinuses ja keegi võlausaldajatest peaks esitama pankrotiavalduse ja see nõue, mis on pankrotiavalduse aluseks, ei ole vaieldav, siis reeglina kuulutatakse pankrot välja. Maksejõuetuse püsivaks muutumise korral tuleks juhatusel pankrotiavaldus esitada võimalikult kiiresti ja seaduses on selleks sätestatud tähtaeg - kahekümne päeva jooksul pärast maksejõuetuse ilmnemist.

Kui ettevõtte juhatus kahekümne päeva jooksul ei suuda pankrotiavaldust esitada, siis on võimalik, et selle esitab mõni võlausaldaja ja hiljem võib selguda, et ettevõtte juhtkond on enda pankrotiavalduse esitamise kohustust rikkunud ning see on ühtlasi käsitletav juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumisena.

Ettevõtte juhatuse jaoks tähendab see seda, et nii pankrotihalduril kui ka võlausaldajatel on õigus ja võimalus esitada juhatuse vastu kahju hüvitamise hagi. Lähtutakse põhimõttest, et juhul, kui te oleksite esitanud pankrotiavalduse õigeaegselt, siis tõenäoliselt oleks olnud võimalik võlausaldajate nõudeid rahuldada suuremas mahus. Nende asjaoludega tasub arvestada.

Täna ei ole pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine kriminaalkorras karistatav. Samas kui juhatus on tahtlikult põhjustanud maksejõuetuse, siis see jällegi on kriminaalkorras karistatav. Juhul kui ikkagi lõpuks peaks asi kriminaalmenetluseni jõudma, siis on võimalik karistada kuni kolmeaastase vanglakaristusega või rahatrahviga. Ja sama käib ka vara varjamise kohta pankrotimenetluses.