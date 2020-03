Advokaat selgitab: peaministri korraldustesse peab suhtuma väga tõsiselt. Kui suur karistus võib ees oodata?

Kõige mustema stsenaariumina võib spekuleerida, kas erikorras kehtestatud korralduste eiramine võiks teatud tingimustel täita ka kuriteokoosseisu. Nimelt näeb karistusseadustik ette nakkushaigustega seotud kuriteod, mille kriminaliseerimise eesmärk on vältida määramatu arvu inimeste nakatumise ohtu. Näiteks on sätestatud, et kui on rikutud nakkushaiguse tõrje nõudeid ning sellega on põhjustatud nakkushaiguse levik (st vähemalt üks inimene on nõuete rikkumise tagajärjel haigestunud), karistatakse rahalise karistuse või suisa vangistusega. Norm kohaldub ka siis, kui nakkushaiguse levik põhjustati ettevaatamatusest ehk rahvakeeli „kogemata", ning karistada on võimalik nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid. Tegemist ei ole kiusliku ja naeruväärse normiga, vaid riigi soovi ja kohustusega kaitsta rahvatervist.

Kindlasti ei peaks igale vääratusele järgnema alati rahatrahv või muu karistusõiguslik sanktsioon, kuid ehk selliste normide olemasolu teadvustamine annab parema aimuse, kui tõsises olukorras riik hetkel on, ning miks on vajalik riigi kehtestatud nõudeid igaühel meist sajaprotsendiliselt järgida. Varsti saame oma tavapäraste tegemistega jätkata, kuid kannatame koos selle olukorra ära ilma teisi ohtu seadmata.

Eile avaldas Ärileht loo iluteenuste pakkujate murest, et valitsus ei ole käskinud neil uksi sulgeda. Nemad ei saa oma töös kuidagi tagada 2 meetri nõuet ning ka desifitseerimise võimalus tihti puudub (loe seda siit).

Kasulik avaldas aga loo sellest, kuidas Sportland korraldas allahindluskampaania, mis meelitas Tartu Lõunakeskusesse eriolukorra ajal inimeste hordid. (loe seda siit).

Antud artikli autor ei väida, et mõlemal puhul oleks kindlasti tegu ühegi rikkumisega, sest selleks oleks vaja rohkem infot.