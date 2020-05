Advokaat selgitab: riigikohus ütles täna „EI“ halva mälu maksule

Probleem - kas halba mälu maksustada või mitte?

Äriühingute asutamisel teeb osanik tavaliselt ühingusse sissemakse (kui just ei ole tegemist sissemakseta asutatud ühinguga). Sissemakse tehakse üldjuhul osakapitali alates 2500 eurost, kuid neid võib teha ka muul seaduses lubatud viisil. Näiteks kui mõni eraisik soovib ühingu kaudu vara müüa ja seeläbi tulumaksukohustust edasi lükata, siis tehakse ka sissemakse tavaliselt omakapitali sissemaksega ülekursi reale.

Üldreegel on, et äriühing saab kõik talle üle antud vara maksuvabalt tagastada. See on ka loogiline, sest Eesti äriühingud maksavad tulumaksu nende enda teenitud kasumi jaotamisel osanikele. Osaniku vara tagastamine ei ole kasumi jaotamine, vaid ühingu vaates võõra vara tagastamine.

Mõned aastad tagasi tehtud seadusemuudatuse kohasel tulid kõik sellised ajaloolised omakapitali sissemaksed Maksu- ja Tolliametile deklareerida. Maksuhaldur soovis pidada iga maksumaksja osas selget järge selle üle, kui palju on äriühingusse sissemakseid tehtud ning kui palju saab see äriühing selle alusel maksuvabalt väljamakseid teha. Kõik sissemaksed tuli deklareerida hiljemalt 2018. aasta jaanuari TSD lisas 7, fikseerides nö „nullpunkti", millest edasi tuli juba igakuiselt hakata muudatustest MTA-d informeerima.

Nüüd jõuame erimeelsuseni, mis tekkis MTA ja ühe ühingu vahel, kellel olid sissemaksed deklareerimata jäänud - MTA leidis, et kui sissemaksed on deklareerimata, siis ei saa maksuvabalt väljamakseid ka teha. Ei ole vahet, et tegelikult on lihtsalt tõendatav näiteks see, kui 2012. aasta jaanuaris tehti ühingu X pangakontole ülekanne „osakapital". Ehk formaalsus võidab sisu ning pelga deklareerimata jätmise tõttu tuleb osaniku tehtud sissemakse lugeda ühingu teenitud kasumiks. See tooks näiteks kaasa ka topeltmaksustamise ühingu ja osaniku tasemel, kes ühingule üle antud vara on ilmselt kuskilt saanud ja see on maksustatud (näiteks töötasu, mis investeeritakse ühingusse). Mõistagi ei tahtnud ühing tunnistada formaalsuse võitu sisu üle, mistõttu jõudis küsimus Riigikohtu lahendada.