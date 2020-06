Advokaat selgitab: tarbimislaenu lepingu ülesütlemisel tuleb pangal olla eriti hoolikas

Tarbijakrediidilepinguga annab majandus- või kutsetegevuses tegutsev krediidiandja tarbijale krediiti või laenu. Tavapärane tarbijakrediidileping on panga ja füüsilisest isikust kliendi vahel sõlmitud laenuleping. Tarbijakrediidilepingu regulatsioon erineb tunduvalt tavalise laenulepingu regulatsioonist. Seadus sisaldab mitmeid sätteid, millest kõrvalekaldumine laenusaajast tarbija kahjuks ei ole lubatud. Selle põhjus on tarbija kui õiguskäibes nõrgema poole õiguste suurema kaitsmise vajadus.

Kõnesolevas lahendis rõhutas Riigikohus, et tarbijakrediidilepingut puudutavates vaidlustes tuleb kohtutel eriti tähelepanelikult kontrollida seadusest tulenevate nõuete täitmist, mille võimalikele rikkumistele on pool viidanud. Üheks selliseks nõudeks on laenuandja kohustus tulenevalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 416 lg-st 2 enne krediidilepingu ülesütlemist pakkuda tarbijale võimalust läbirääkimisteks, et jõuda kokkuleppele. Antud vaidluse asjaoludega seonduvalt märkis Riigikohus, et panga ülesütlemise avalduses sisalduvat lauset: „Küsimuste tekkimise korral palume teil võtta ühendust alltoodud kontaktidel" ei saa pidada VÕS § 416 lg 2 nõuetele vastavaks läbirääkimiste võimaluse pakkumiseks. Riigikohtu arvates peab krediidiandja olema suuteline sõnastama tarbijakrediidilepingu ülesütlemise avalduse selliselt, et laenusaaja saaks üheselt aru, et tal on võimalus pidada pangaga läbirääkimisi. Praegu see nii ei olnud.

VÕS § 416 lg 1 järgi võib krediidiandja tarbijakrediidilepingu tarbija makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui tarbija on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva tagasimaksega ja krediidiandja on andnud tarbijale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul tagasimaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Kõnesolevas lahendis vaidlesid pooled muuhulgas selle üle, et kas laenusaaja oli viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja kas laenuandja oli seetõttu õigustatud VÕS § 416 lg 1 alusel laenulepingu üles ütlema. Nimelt oli laenusaajal pangaga kaks lepingut, kuid makset tehes ei määranud laenusaaja selgelt, et millise lepingust tuleneva kohustuse katteks ta makse teeb. Pank arvas makse liisingulepingu katteks, mistõttu ei vähenenud laenulepingujärgne võlgnevus ja tekkis viivitus enam kui kolme osamaksega.