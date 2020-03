ADVOKAAT SELGITAB | Vääramatu jõud: võluvits, mis vabastab lepinguliste kohustuste täitmisest?

Mis üldse on vääramatu jõud? See on ootamatu ja ülekaalukas asjaolu, mis takistab võlgnikul lepingu täitmist ja asjaolusid arvestades on võlgnikult lepingu täitmise nõudmine ülimalt ebaõiglane. Sellise mõjuka takistuse tekkimiseks peavad olema täidetud ranged kriteeriumid - ei piisa hirmust tuleviku ees või riskide tõusust. Vääramatule jõule tuginemiseks peab võlgnik täitma kõik järgmised kriteeriumid. Võlgnik, kes rikkumisse satub, ei saanud vääramatu jõu asjaolu mõjutada ega saanud ka lepingu sõlmimise ajal mõistlikult arvestada sellega, et selline mõju võiks ilmneda ning tema käest on ka ebamõistlik oodata vääramatu jõu mõju ületamist. Kui kõik need tingimused on täidetud, siis me võime ütelda, et mingi asjaolu, nt koroonaviirus, on käsitletav vääramatu jõuna. Tõenäoliselt ei ole enamik seni vääramatu jõu klauslile lepingus palju tähelepanu pööranud, aga nüüd tasub need lepingu välja võtta ja seda klauslit lugeda. Kui lepingus on vääramatu jõu klauslit reguleeritud kuidagi põhjalikumalt või teistmoodi, kui seda seadus teeb, siis tegelikult leping prevaleerib.

Koroonaviirus ei takista raha maksmist

Vaadates nüüd lähemalt vääramatu jõu kriteeriume, siis on oluline, et asjaolu, mida soovitakse näidata vääramatu jõuna, peab olema väljaspool võlgniku mõju ulatust. Näiteks kui alltöövõtjad ei saa oma tööga hakkama, tuleb palgata teised alltöövõtjad - see pole vääramatu jõud. Hindamine peab vastama objektiivsetele kriteeriumitele.